Специалист рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете

Эксперт рассказал о времени, в которое во время перелетов лучше не спать. В противном случае можно получить вред здоровью.

Как рассказал кругосветный путешественник Григорий Луговой, погружаться в мир сновидений во время взлета и посадки — значит подвергать свой организм опасности. Он объяснил, что на боту воздушного судна происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой сужается.

По данным агентства «Прайм», во время сна человек не в состоянии вовремя сглотнуть, что может привести к кровотечению из носа, головным болям или даже повреждению барабанной перепонки.

Зато в остальное время полета, утверждает специалист, можно спокойно поспать, главное — выбрать правильные условия.

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