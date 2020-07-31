В Ленобласти водители заметили перевернувшийся автомобиль в кювете

Человек за рулем мог получить травмы, но официальные данные о пострадавших не поступали.

Все случилось сегодня вечером, 31 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на дороге 41К-070 «Станция Магнитная — поселок имени Морозова» в Ленинградской области. Два автомобиля столкнулись, в результате один из них оказался перевернутым в кювете. На снимках, опубликованных в сети, видно, что обе машины получили повреждения.

Не уточняется, приезжали ли на место сотрудники правоохранительных органов и есть ли пострадавшие. Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Матроса Железняка массовая авария перекрывает движение. На участке дороги столкнулись сразу три машины.