Клип Лободы не спасли приглашенные звезды: его критикуют поклонники

Клип Лободы не спасли приглашенные звезды: его критикуют поклонники
Светлана Лобода. не смогла удивить поклонников. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Артистка записала песню с хип-хоп исполнителем Pharaoh.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Певица Лобода опубликовала клип на песню «Boom boom», автором идеи которого стал шоумен Александр Гудков. Артистка отметила, что ей хочется быть разной, а свою работу она назвала «вызовом обществу с его псевдоморалью». В съемках приняли участие сразу несколько медийных лиц, среди которых Мария Миногарова, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Лолита Милявсая и другие. По задумке клипа они участвуют в конкурсе красоты, а в конце у оценивающих мужчин происходит «взрыв мозга». После этого инициативу в свои руки берут женщины.

Видео получилось неоднозначным и набрало огромное количество «дизлайков». 64 тысячи человек нажали на «мне нравится», а обратного мнения придерживаются 136 тысяч человек.

В комментариях отмечают, что устали от феминизма и считают реализацию задумки скучной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати удалил клип на песню «Москва», собравший более миллиона дизлайков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
клип Лобода рекорд


 

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