Онколог рассказал, что означает горечь во рту

Онколог рассказал, что означает горечь во рту
Горечь во рту указывает на проблемы со здоровьем. Фото: Pixabay

Онколог и врач-хирург Иван Красев рассказал о значении горечи во рту. По его словам, этот знак должен стать для человека тревожным.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Специалисты отметил, что неприятные ощущения в ротовой полости в 95% связаны с забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. В результате желчь смешивается в желудке с соляной кислотой, попадает в пищевод, а затем и в рот.

В некоторых случаях этот процесс хронический. Например, он может быть вызван ларингитом. Однако в подобных случаях необходимо обращаться к гастроэнтерологу, чтобы провести гастроскопию и УЗИ брюшной полости. Лечение при этом может занять около трех недель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о первых симптомах онкологических заболеваний. Врачи отметили, что такими являются, в том числе проблемы со стулом или мочеиспусканием, плохое заживление ран, кровотечение.

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