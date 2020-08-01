Рейс Петербург-Симферополь задержали из-за нехватки продуктов питания

Рейс Петербург-Симферополь задержали из-за нехватки продуктов питания
Самолет уже летит в пункт назначения. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Самолет Петербург — Симферополь должен был вылететь из аэропорта Пулково еще в 19:20, но взлетел он только в 21:00.

Рейс Санкт-Петербург — Симферополь, выполняемый авиакомпанией «Россия», задержали почти на два часа. Самолет, который должен был вылететь в 19:20, улетел на курорт только в 21:00.

«Вылет рейса SU6883 из Санкт-Петербурга в Симферополь был задержан из-за обнаруженного экипажем недовложения продуктов питания, необходимых для обслуживания пассажиров. В компании проводится расследование. После фиксации причин случившегося и докомплектации рейса он был выполнен», — объяснили gazeta.spb.ru в «России».

Судя по информации на онлайн-табло Пулково, лететь до места назначения самолет будет чуть больше трех часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете.

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