Друзья Энди Картрайта объявили сбор средств для поддержки его ребенка и матери

Друзья и близкие рэпера Энди Картрайта, расчлененного собственной женой, объявили сбор денежных средств, которые перейдут в помощь его 2,5-летнему сыну и матери.

Участники сообщества рэп-исполнителя Pra(Killa’Gramm) в социальной сети «Вконтакте» начали собирать материальную помощь матери умершего Картрайта и маленькому сыну. Агитируют помочь близким погибшего рэпера и другие его друзья, такие как создатель проекта Versus Battle, на котором выступал Картрайт, Ресторатор, МС Микси и многие другие.

Отметим, что супруга Энди Картрайта (он же — Александр Юшко), Марина Кохал, по-прежнему находится под подозрением в убийстве мужа. Решением Смольнинского районного суда девушку оставили под стражей еще на трое суток, чтобы правоохранители установили точную причину гибели музыканта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Марины Кохал раскрыла подробности расчленения Картрайта.