Жители Петербурга заметили на Горском шоссе двух лосят

Жители Петербурга заметили на Горском шоссе двух лосят
Лось выскочил из неосвещенной части, что могло обернуться трагическим происшествием. Фото: https://vk.com/spb_today

Жители Северной столицы, проезжая по Горскому шоссе в Выборгском районе Санкт-Петербурга, заметили двух прогуливающихся лосят.

Об этом горожане рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» в воскресенье, 2 августа. Свой рассказ авторы публикации подкрепили записью с видеорегистратора. На кадрах ролика видно, что лосята перебегают освещенную фарами проезжую часть.

Участники группы отмечают, что животных нередко замечают на дороге между Новоселками и складами Daewoo в ночное время. Комментаторы призвали автомобилистов быть осторожными на дороге и сбрасывать скорость, заметив животное вблизи проезжей части.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты и ранее замечали лосей рядом с проезжей к частью: к примеру, не так давно животное бегало в районе Кольцевой автодороги.

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