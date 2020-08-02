В Парке Горького прокомментировали новости о драке

Информацию о массовом конфликте опровергают, отмечая, что он был быстро улажен.

В московском Парке Горького не было драки между десантниками и сотрудниками Росгваридии. С таким заявлением выступил директор общественного пространства Павел Трехлеб, пишет ТАСС. Он заверил, что произошел всего лишь небольшой конфликт, который был быстро исчерпан. Говорить о драке, а тем более о серьезном инциденте нет оснований, убежден Трехлеб. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов быстро вмешались в происходящее, так что в Парке Горького спокойно и безопасно.

Представитель Парка рассказал, что с активными участниками конфликта провели разъяснительную беседу. Никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фонтаны в Петербурге после дня ВДВ на всякий случай не включат до утра понедельника.