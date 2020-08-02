Аршавина назначили директором департамента развития молодежного футбола в «Зените»

Футболист получил новую должность благодаря своему огромному опыту.

Экс-футболиста Андрея Аршавина назначили директором департамента развития молодежного футбола в «Зените». Об этом рассказали в пресс-службе петербургского клуба. Комментируя его новую должность, председатель совета директоров «сине-бело-голубых» Елена Илюхина заявила, что иначе быть и не могло, ведь Аршавин опытен, умен и имеет большой потенциал. Он, благодаря своей успешной карьере, сможет «придать новый импульс для дальнейшего развития молодежного футбола».

Напоминаем, что до этого Аршавин также работал в «Зените» и смог получить тренерские лицензии категории D и С.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-теща Аршавина возмутилась из-за его попыток быть хорошим отцом. Она считает, что футболист делает все напоказ, а не ради блага детей.