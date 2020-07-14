Экс-теща Аршавина возмутилась из-за его попыток быть хорошим отцом

Она считает, что футболист делает все напоказ, а не ради блага детей.
Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Экс-футболист Андрей Аршавин выложил в Instagram-аккаунте кадры, на которых он вместе с детьми катается на велосипедах. На кадрах – Артем, Яна и Арсений, их матерью является телеведущая Юлия Барановская, бывшая гражданская жена игрока.
«Папа в деле»,
— написал Аршавин, которого не раз обвиняли в пренебрежении своими обязанностями.
Поклонники остались довольны своим кумиром, но увиденное не понравилось матери экс-жены футболиста Алисы Казьминой. Она не выдержала и оставила гневный комментарий.
«Папа в деле.? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет»,
— считает Наталья.
Напоминаем, что у Аршавина растет также дочь Есеня. Мама девочки уверяет, что футболисту на нее абсолютно все равно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна.