Экс-теща Аршавина возмутилась из-за его попыток быть хорошим отцом

Футболист проводит время с семьей. Фото: Instagram

Футболист проводит время с семьей. Фото: Instagram

Она считает, что футболист делает все напоказ, а не ради блага детей.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Экс-футболист Андрей Аршавин выложил в Instagram-аккаунте кадры, на которых он вместе с детьми катается на велосипедах. На кадрах – Артем, Яна и Арсений, их матерью является телеведущая Юлия Барановская, бывшая гражданская жена игрока.

«Папа в деле»,

— написал Аршавин, которого не раз обвиняли в пренебрежении своими обязанностями.

Поклонники остались довольны своим кумиром, но увиденное не понравилось матери экс-жены футболиста Алисы Казьминой. Она не выдержала и оставила гневный комментарий.

«Папа в деле.? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет»,

— считает Наталья.

Напоминаем, что у Аршавина растет также дочь Есеня. Мама девочки уверяет, что футболисту на нее абсолютно все равно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна.