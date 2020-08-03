Аэропорт Пулково сообщил об отмене более 40 рейсов

Аэропорт Пулково сообщил об отмене более 40 рейсов
В Пулково отменяют рейсы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице в понедельник, 3 августа, отменили более 40 рейсов по России и за рубеж.

Согласно информации электронного табло петербургской воздушной гавани Пулково, 3 августа в небо не поднимутся самолеты в Москву, Минеральные Воды, Сочи.

Среди международных рейсов, которые были запланированы на сегодня, были самолеты в душанбе, Ригу, Анталью, Ксиамен, Ош, Франкфурт-на-Майне, Минск, Ригу, Бургас, Монастир, Бодрум, Париж, Бишкек, Баку и Шанхай.

Эти перелеты отменили авиакомпании «Северный Ветер», «Россия», S7, «АЗУР эйр», Red Wings, Lufthansa, «Аэрофлот», «Белавиа», Turkish Airlines, Air Baltic и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аэропорт Пулково прокомментировал массовые отмены рейсов. Это связано с оптимизацией расписания полетов, а пассажиров проинформировали об отмене заблаговременно — жалоб от них в Пулково не поступало.

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Аэропорт Пулково сообщил об отмене более 40 рейсов