Боярская должна соседям более 230 тыс. рублей из-за залитой квартиры

Петербургская актриса Елизавета Боярская накопила почти 235 тыс. рублей долгов перед судебными приставами. Эти деньги она должна соседям снизу, квартиру которых затопило.

Согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, на имя Боярской значится долг на сумму 234 661 рубль 92 копейки. Эту сумму она должна выплатить физ- или юрлицу по решению Куйбышевского районного суда Петербурга.

По данным судебного акта на сайте Куйбышевского райсуда, дело рассматривалось еще 2 года назад. Тогда Боярская сдала свою квартиру людям, которые впоследствии затопили соседей снизу. Последние подали в суд на возмещение ущерба в размере 1,8 млн рублей. Также они запросили 300 тыс. рублей за вред здоровью и моральную компенсацию. Кроме того, от актрисы требуют возместить расходы на экспертное исследование — 20 тыс. рублей.

В результате разбирательств суд постановил выплатить одному из хозяев квартиры 540 тыс. рублей, а второму собственнику с супругой — по 271 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы заинтересовались Боярским, не желающим оплачивать долг за ЖКУ.