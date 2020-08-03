Суд рассмотрит дело о сбыте марихуаны в Петербурге

В Петербурге прокуратурой направлено в суд уголовное дело о сбыте 10 гр марихуаны и покушении на сбыт более 210 гр марихуаны и 145 гр гашиша.

Об этом сообщили в петербургском надзорном органе. Местный житель проходит обвиняемым по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 и пп. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ.

Следствие считает, что мужчина продал 20 свертков с марихуаной общей массой 10 гр. Покупателем выступал участник оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники полиции обыскали его жилище и нашли еще более 210 гр марихуаны и 145 гр гашиша. Наркотические средства были расфасованы в несколько десятков пакетов, которые обвиняемый готовил для продажи.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Купчино обвиняют в организации наркопритона.