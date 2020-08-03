Российские специалисты работают над созданием сетей 6G

Российские специалисты работают над созданием сетей 6G
Денис Мантуров отметил, что сначала необходимо закончить развитие сетей 5G. Фото: wikimedia.org

В Минпромторге сообщили, что в России допускают возможность внедрения сетей связи шестого поколения 6G.

Глава ведомства Денис Мантуров рассказал ТАСС, что на данный момент планы по разработке 6G находятся на начальном этапе. По словам министра, ученые пока проводят научно-исследовательские работы.

Глава Минпромторга отметил, что сначала необходимо закончить развитие сетей 5G. Он отметил, что российские компании создадут отечественные решения в этой области в течение трех лет.

Мантуров добавил, что сейчас Минпромторг ждет решения Минкомсвязи, чтобы запустить инвестиционные проекты, связанные с этой технологией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МТС первым в России получил разрешение на использование 5G в России. Соответствующая лицензия позволит оператору МТС оказывать услуги, задействуя стандарт 5G в 83 регионах РФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
5G 6G минпромторг связь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На складе в Петербурге нашли 88,5 тонн небезопасной рыбы
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на «Скандинавии» детей
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили менее 10 тыс. человек
Дрозденко ответит на вопросы жителей Ленобласти 3 августа
На Маршала Казакова нашли труп иностранца с кровоподтеками и признаками удушья
Пьяный петербуржец развлекся стрельбой на набережной Фонтанки
Российские специалисты работают над созданием сетей 6G
Буйный похититель наградил охранника «Окея» на Выборгском химическим ожогом