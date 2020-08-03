Российские специалисты работают над созданием сетей 6G

Денис Мантуров отметил, что сначала необходимо закончить развитие сетей 5G. Фото: wikimedia.org

Денис Мантуров отметил, что сначала необходимо закончить развитие сетей 5G. Фото: wikimedia.org

В Минпромторге сообщили, что в России допускают возможность внедрения сетей связи шестого поколения 6G.

Глава ведомства Денис Мантуров рассказал ТАСС, что на данный момент планы по разработке 6G находятся на начальном этапе. По словам министра, ученые пока проводят научно-исследовательские работы.

Глава Минпромторга отметил, что сначала необходимо закончить развитие сетей 5G. Он отметил, что российские компании создадут отечественные решения в этой области в течение трех лет.

Мантуров добавил, что сейчас Минпромторг ждет решения Минкомсвязи, чтобы запустить инвестиционные проекты, связанные с этой технологией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МТС первым в России получил разрешение на использование 5G в России. Соответствующая лицензия позволит оператору МТС оказывать услуги, задействуя стандарт 5G в 83 регионах РФ.