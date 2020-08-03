Пьяный петербуржец развлекся стрельбой на набережной Фонтанки

Пьяный петербуржец развлекся стрельбой на набережной Фонтанки
Место происшествия. Фото: скриншот панорам "Гугл"

В Петербурге пьяный мужчина открыл стрельбу прямо в центре Северной столицы и напугал прохожих.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о стрелке по номеру «112» сообщила местная жительница. Она рассказала. Что незнакомец стреляет из пистолета на набережной.

На место отправили правоохранителей. Там и задержали пьяного мужчину, который, как оказалось, живет в одном из домов. Вверх он стрелял из травматического пистолета.

Стрелка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У него уже есть криминальное прошлое – он отправлялся на исправительные работы, выплачивал штраф и отбывал срок.

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