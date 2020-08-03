В Пулково объяснили отмену 40 рейсов из Петербурга

В Пулково объяснили отмену 40 рейсов из Петербурга
В Пулково отменены десятки рейсов. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В петербургском аэропорту Пулково рассказали об отмененных рейсах. Изменения в расписании воздушной гавани связали с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает управляющая компания аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Как пояснили gazeta.spb.ru в компании, часть рейсов в понедельник, 3 августа, была отменена по решению авиакомпаний в связи с оптимизацией расписания полетов на время пандемии. Утверждается, что пассажиров предупредили заранее.

«Жалоб от пассажиров по этому поводу в адрес аэропорта Пулково не поступало», — заявили в компании.

Там добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, гавань обслужит на вылет сегодня более 160 рейсов.

Ранее стало известно о том, что из Петербурга не вылетят десятки запланированных ранее рейсов. Речь шла, в том числе о самолетах до Москвы, Минеральных Вод и Сочи. В расписании отменили и зарубежные рейсы.

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