В Петербурге вырос спрос на передержку животных: горожане едут в отпуска

В Петербурге зафиксировали резкий рост спроса на услуги по передержке домашних питомцев – горожане уезжают в отпуска.

К такому выводу пришли аналитики «Авито Услуги», проанализировав число запросов по соответствующим объявлениям.

Так, в Петербурге за последний квартал спрос увеличился по сравнению с предыдущим на 243%. Предложение, напротив, падает – зафиксировано уменьшение на 8%.

Отметим, что Петербург попал в топ городов, где услуги передержки животных пользуются популярностью. Северная столица оказалась на втором месте. Первое занимает Москва. Тройку замыкает Ростов-на-Дону, на который приходится 5% спроса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге стартовала программа бесплатной стерилизации бездомных кошек. Принести бездомное животное в клинику на Энгельса сможет любой желающий. В настоящее время в Северной столице насчитывают 27 тысяч бездомных животных, большая часть из них – кошки.