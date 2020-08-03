Конструктор Турчак и депутат Катенев из Петербурга получили награды

В Петербурге вручили награды «За заслуги перед Отечеством» IV и «За заслуги перед Петербургом».

Как сообщает пресс-служба Смольного, первую награду получил президент Союза промышленников и предпринимателей города, генеральный конструктор ХК «Ленинец» Анатолий Турчак. В Смольном отметили его вклад в укреплении обороноспособности страны.

Депутат Госдумы Владимир Катенев был награжден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Почетную грамоту также вручили генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаилу Лобину.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жительницу Петербурга наградили почетной грамотой после встречи с двумя хулиганами. Пенсионерка пыталась помешать им разрисовать граффити вагон поезда и получила травму — ее толкнул один из хулиганов.