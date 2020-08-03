Петербургские театры могут открыться в сентябре

Культурные учреждения Северной столицы смогут вновь начать проводить спектакли с участием зрителей уже осенью.

Сегодня, 3 августа состоялось заседание городского правительства. В ходе обсуждений оказался поднят вопрос о старте театрального сезона.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимо начать работу по подготовке возобновления деятельности театров в обычном режиме. Соответствующее поручение было отдано Комитету по культуре. В течение месяца ведомство должно сформировать план действий, который позволит полноценно открыть театры с учетом всех мер предосторожности.

В учреждениях за месяц подготовят репертуары, а билеты на спектакли выпустят в продажу для всех желающих. При этом, в ходе заседания было отмечено, что необходимо отталкиваться от всех возможных вариантов развития событий с эпидемией коронавируса. В случае ухудшения ситуации, у жителей города не должно возникнуть проблем с возвратом билетов.

Глава Комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что при разработке плана действий будет учитываться позиция городского Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театры Петербурга обратятся к Беглову из-за субсидий.