Культурно-выставочный центр «Ленфильм» возобновляет работу с 4 августа

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Уже во вторник посетители вновь смогут посетить центр знаменитой киностудии.

Открытие состоится завтра, 4 августа. Петербуржцев и гостей города ждут новые экспозиции. Темами выставок стали сказки и произведения российских писателей, воплощенные в кинематографе. Также, одна из экспозиций оказалась посвящена актеру Павлу Кадочникову, который мог бы отметить свой 105-летний юбилей.

Все желающие смогут приобрести памятные тематические вещи, включая футболки и худи с цитатами из фильмов киностудии.

Что касается кинотеатра, который располагается на территории центра, ожидается, что он начнет работу 16 августа. Однако, его максимальная вместимость составит 50 человек из-за соображений безопасности. Всем посетителям будут измерять температуру. Также, обязательным станет и использование средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба «Ленфильма».

Экскурсии тоже будут возобновлены. В составе каждой группы смогут изучать экспозиции максимум 5 человек одновременно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киностудия «Ленфильм» анонсировала открытие пространства Kino Corner.