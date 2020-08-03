Театры Петербурга откроют свои двери для зрителей в сентябре

В культурной столице начнется активная подготовка к открытию театрального сезона.

Сегодня, 3 августа, в ходе заседания городского правительства, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил Комитету по культуре разработать план действий по возобновлению работы театров. На проработку глава города отвел месяц. За этот период в учреждениях необходимо выбрать репертуар постановок и запустить билеты в продажу для всех желающих.

Само посещение театров при этом важно сделать безопасным в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Глава Комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что в ходе ведения подготовительных работ специалисты будут опираться на рекомендации городского Роспотребнадзора.

Помимо этого, Беглов попросил учесть любые развития событий, вплоть до очередного закрытия учреждений. В таком случае, любители искусства не должны испытать проблем в возвратом билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театры Петербурга возобновят репетиции.