Театры Петербурга откроют свои двери для зрителей в сентябре

Театры Петербурга откроют свои двери для зрителей в сентябре
Театры вновь начнут работу в оффлайн. Фото: pixabay

В культурной столице начнется активная подготовка к открытию театрального сезона.

Сегодня, 3 августа, в ходе заседания городского правительства, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил Комитету по культуре разработать план действий по возобновлению работы театров. На проработку глава города отвел месяц. За этот период в учреждениях необходимо выбрать репертуар постановок и запустить билеты в продажу для всех желающих.

Само посещение театров при этом важно сделать безопасным в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Глава Комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что в ходе ведения подготовительных работ специалисты будут опираться на рекомендации городского Роспотребнадзора.

Помимо этого, Беглов попросил учесть любые развития событий, вплоть до очередного закрытия учреждений. В таком случае, любители искусства не должны испытать проблем в возвратом билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театры Петербурга возобновят репетиции.

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