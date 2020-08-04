В Пулково во вторник отменили 21 рейс, 7 из них — в Москву

О задержках рейсов информации в данный момент нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

О задержках рейсов информации в данный момент нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом во вторник не поднимутся более 20 самолетов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Сегодня, 4 августа, в петербургском аэропорту был отменен вылет 21 воздушного судна. Речь идёт о таких направлениях, как Казань, Шанхай, Томск, Бургас, Анапа, Франкфурт-на-Майне, Рига и Омск.

На официальном сайте Пулково указано, что 7 рейсов в столицу также отменены. Почти все они обслуживаются разными перевозчиками, например, среди них есть «Аэрофлот» и «S7».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково объяснили отмену 40 рейсов из Северной столицей. Изменения в расписании воздушной гавани связали с пандемией коронавируса нового типа. Утверждается, что пассажиров заранее предупредили об изменениях в расписании.