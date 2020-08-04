В Госдуме предложили вернуться к старому пенсионному возрасту

По итогам 2019 года количество пенсионеров сократилось на 355 тысяч. Фото: pixabay

По итогам 2019 года количество пенсионеров сократилось на 355 тысяч. Фото: pixabay

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой об отмене проведенной пенсионной реформы.

Представитель власти заявил, что необходимо вернуться к старым нормативам. Напомним, ранее женщины могли выйти на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины отправлялись на пенсию в 60 лет. В качестве аргумента, Миронов привел то, что правительство, которое приняло пенсионную реформу, позднее было отправлено в отставку. Это может позволить в настоящее время вернуть все на круги своя.

Подобное решение в пользу граждан России может изменить отношение народа к власти в позитивную сторону и раз и навсегда позволит закрыть вопрос с возрастом выхода на пенсию, считает Миронов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионная реформа повлияла сокращение количества пенсионеров в России. Показатель уменьшился на 355 тысяч человек.