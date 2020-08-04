Наличные, кольцо и флейта: в Петербурге обокрали квартиру священника

Наличные, кольцо и флейта: в Петербурге обокрали квартиру священника
Из квартиры священника похитили флейту. Фото: pixabay.com

В Петербурге священник РПЦ лишился наличных, которые хранил дома, кольца и флейты. Неизвестные просто вырезали дверь в его квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию священник обратился 3 августа. Он заявил, что неизвестные обчистили его квартиру. Произойти это могло с 30 июля по 3 августа.

В его трехкомнатной квартире на бульваре Новаторов вырезали часть металлического полотка. Оттуда забрали 15 тысяч рублей, кольцо с гравировкой и флейту в чехле, которая лежа на фортепьяно. Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

Правоохранители уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Зеленогорске местный житель сядет почти на два года за то, что избил двух человек и похитил телефон.

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