Наличные, кольцо и флейта: в Петербурге обокрали квартиру священника

В Петербурге священник РПЦ лишился наличных, которые хранил дома, кольца и флейты. Неизвестные просто вырезали дверь в его квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию священник обратился 3 августа. Он заявил, что неизвестные обчистили его квартиру. Произойти это могло с 30 июля по 3 августа.

В его трехкомнатной квартире на бульваре Новаторов вырезали часть металлического полотка. Оттуда забрали 15 тысяч рублей, кольцо с гравировкой и флейту в чехле, которая лежа на фортепьяно. Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

Правоохранители уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения. По факту возбуждено уголовное дело.

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