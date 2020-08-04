В Кронштадте водитель автомобиля погиб после столкновения с фонарным столбом

В Кронштадте водитель автомобиля погиб после столкновения с фонарным столбом
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Pixabay

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 августа, приблизительно в 8 утра, на проспекте Ленина.

Мужчина совершал движение, находясь в автомобиле Hyundai. По неизвестным причинам управление транспортным средство было потеряно — иномарка угодила прямиком в фонарный столб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По распространившейся в интернете записи с камер видеонаблюдения можно отметить, что столкновение было не слишком сильным, однако, оно стало фатальным для водителя — он скончался на месте.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства случившегося. Будет уточнена и точная причина гибели водителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса LADA врезалась в дерево после ДТП с Uber.

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