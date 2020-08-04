Аудиторы проверят, на что два округа в Петербурге потратили больше полумиллиарда

В Петербурге контрольно-счетная палата начинает проверку в двух муниципальных округах. Аудиторы выяснят, на что тратили бюджет с 2018-го года.

Как сообщает пресс-служба контрольно-счетной палаты (КСП), проверка со вторника, 4 августа, начинается в МО «Гагаринское» и «Юнтолово».

Во время проверки планируют установить, в том числе эффективность использования средств местного бюджета и закупки в 2018-2020 годах.

Так, в 2018-м году в «Гагаринском» потратили 140 млн рублей, в 2019-м – 139. В этом году расходная часть бюджета округа, как ожидается, составит 124 млн рублей. Отмечается, что большую часть денег отправляют на благоустройство.

В «Юнтолово» в 2018м-году расходы составили 139 млн рублей, в прошлом – 145 млн. В этом году запланировано потратить 114 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что КСП в этом году сменила главу. Должность в июне занял Константин Желудков.