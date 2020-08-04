Спасатели на катере гонялись за лосем по Финскому заливу

В Петербурге устроили необычную спасательную операцию – помощь понадобилась испуганному лосю. Даваться просто так, впрочем, он не захотел.

Сигнал спасатели передали комитету по природопользованию накануне вечером. По их словам, в акватории Финского залива плавал лось. Животное было напугано и самостоятельно выбраться на берег не могло.

Специалисты ведомства предположили, что лось обитает в лесу неподалеку. Вероятно, он увидел там людей и забежал в воду. Устал он довольно быстро.

Обычно в подобных случаях спасатели используют ружье со снотворным, но в воде животное могло захлебнуться и утонуть.

Лося смогли поймать, на специальных носилках его поместили в прицеп и отвезли в особо охраняемую природную зону. После выпуска он пришел в себя, поел травы и скрылся.

Специалисты просят никогда не приближаться к лосям – животное может напасть, почуяв угрозу. Сообщать о лосях в городе просят по телефону мобильной экологической дежурной службы 417–59–36.