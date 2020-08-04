Скандальная пара побила работника больницы в Выборге

Скандальная пара побила работника больницы в Выборге
Двое устроили

В Ленинградской области задержали мужчину и девушку, которые устроили скандал в больнице в Выборге и избили работника.

Как сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны, скандал произошел в больнице на Октябрьской улице в Выборге.

На место сотрудники Росгвардии прибыли после того, как в больнице сработала кнопка тревожной сигнализации.

Охранник медучреждения рассказал, что в приемном покое двое начали мешать работе персонала, один из них попытался попасть в служебное помещение. Когда работник попытался установить буяна, он получил удар по голове.

Злоумышленников задержали росгвардейцы, их передали полицейскому.

У пострадавшего работника больницы диагностировали ушиб мягких тканей головы. Он госпитализации он отказался.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области ищут пациента, который сбежал из психбольницы в Гатчинском районе.

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Скандальная пара побила работника больницы в Выборге