Спасатели за полчаса потушили пожар в здании «Красного треугольника»

Спасатели за полчаса потушили пожар в здании &#171;Красного треугольника&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в здании завода «Красный треугольник». Там загорелся мусор.

Возгорание случилось сегодня, 4 августа, в доме №134 на набережной Обводного канала. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, сигнал о ЧП поступил спасателям в 17:14. В трехэтажном капитально-ремонтируемом здании горел мусор на первом этаже. Открытое горение локализовали в 17:39.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня спасатели потушили пожар в квартире на Обуховской Обороны. В жилом доме горела квартира на третьем этаже. Огонь вспыхнул в одной из комнат площадью 25 «квадратов».

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