Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа

Ожидаются подтопления в некоторых районах города, поэтому стоит быть осторожнее.

Жителей Санкт-Петербурга оповестили о сильном ливне в ночь на 5 августа. В пресс-службе ГУ МЧС по городу отметили, что дождь может стать причиной различных инцидентов, поэтому местным и туристам стоит быть внимательнее. Не стоит спускаться в подземные переходы и заглубленные помещения, а также пытаться преодолеть затопленные участки на автомобиле, подчеркнули спасатели. Лучшим решением будет остаться дома и переждать непогоду. Уточняется, что дождь может усилиться к утру. В ГУП «Водоканал» уже готовятся к возможным подтоплениям. Петербуржцев просят сразу сообщать о них.

Напоминаем, что в среду днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, дожди вряд ли прекратятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Водоканал Санкт-Петербурга» модернизирует систему «ливнёвок» в городе.