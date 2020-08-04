Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа

Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа
Горожан просят по возможности оставаться дома. Фото: Pixabay

Ожидаются подтопления в некоторых районах города, поэтому стоит быть осторожнее.

Жителей Санкт-Петербурга оповестили о сильном ливне в ночь на 5 августа. В пресс-службе ГУ МЧС по городу отметили, что дождь может стать причиной различных инцидентов, поэтому местным и туристам стоит быть внимательнее. Не стоит спускаться в подземные переходы и заглубленные помещения, а также пытаться преодолеть затопленные участки на автомобиле, подчеркнули спасатели. Лучшим решением будет остаться дома и переждать непогоду. Уточняется, что дождь может усилиться к утру. В ГУП «Водоканал» уже готовятся к возможным подтоплениям. Петербуржцев просят сразу сообщать о них.

Напоминаем, что в среду днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, дожди вряд ли прекратятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Водоканал Санкт-Петербурга» модернизирует систему «ливнёвок» в городе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водоканал дождь мчс погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам напомнили о выплатах для детей до 16 лет
В Чечню вернули более 100 молодых людей на воспитание
Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа
Глюкоза напугала поклонников болезненной худобой
WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями
В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана
Петербургские ТЦ и рестораны проверяют на предмет соблюдения требований ...
В офисе таможенных брокеров «Аривист» на Гапсальской проходят обыски