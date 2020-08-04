В Чечню вернули более 100 молодых людей на воспитание

Они, находясь за пределами малой родины, дискредитировали своими поступками чеченцев и мусульман.

Из Москвы в республику Чечня вернули более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. На малой родине возьмутся за их воспитание, рассказал депутат Госдумы Адама Делимханов, пишет РИА Новости. Он отметил, что главе республики Рамзану Кадырову каждый день пишут в социальных сетях о проступках уроженцев Чечни. Их недостойное поведение дискредитирует «имя чеченца, мусульманина», чего допустить нельзя.

«Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки»,

— заявил Делимханов на встрече.

Он также добавил, что чеченцам не запрещают учиться или работать за пределами региона, но нельзя нарушать закон и порядок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза извинилась за слова, сказанные о войне в Чечне.