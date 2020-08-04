СКА всухую разгромил «Локомотив»

Матч завершился со счетом 6:0.

Встреча СКА и «Локомотива» состоялась сегодня, 4 августа, в сочинском ледовом дворце «Большой». Она прошла в рамках товарищеского предсезонного турнира и завершилась безоговорочной победой петербургской команды со счетом 6:0.

Авторами заброшенных шайб стали Евгений Кетов, Линдсей Вей, Эмиль Галимов, Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк. В Twitter-аккаунте СКА уже опубликовали фотографию сухаря, который «вручили» вратарю Александру Самонову, который не позволил соперникам забить ни одного гола.

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