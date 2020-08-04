Кирилл Кокорин снова предстал перед судом

Брат футболиста выплатит штраф в размере одной тысячи рублей из-за тонировки.

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл снова предстал перед судом – на этот раз из-за тонировки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда. Никулинский суд Москвы оштрафовал мужчину на одну тысячу рублей, так что Кириллу удалось избежать ареста на 15 суток. Отмечается, что приговорил вступил в силу 18 июля.

Известно, что Кокорин ехал по столице на своем «Мерседесе», когда его остановили сотрудники правоохранительных органов и попросили снять тонировку с лобового стекла. Он отказался от этого, в отношении Кирилла завели административное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Изменился приговор на более мягкий для Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина — сроки в колонии заменили на исправительные работы.