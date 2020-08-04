Прилучный мог встречаться сразу с тремя женщинами

Пока актер состоял в браке у него якобы было три любовницы.

О том, что актер Павел Прилучный, изменял своей супруге Агате Муцениеце сразу с двумя женщинами, рассказывают источники «Комсомольской правды». Женщина прекрасно знала о похождениях возлюбленного, но долгое время терпела — ей хотелось верить, что он исправится. Тем не менее, становилось только хуже – Прилучный начал выпивать и грубить. Сначала актер познакомился с Мирославой Карпович, а затем в его жизни появилась Юрия Франц. Со второй актрисой роман длился недолго, брак с Муцениеце тоже вскоре распался.

«Юля в какой-то момент утомилась от «четырехугольника» и сама ретировалась из этих странных отношений», — уверяет источник.

Сейчас Прилучный встречается с Карпович, которую замечали на джипе Range Rover. Его актер дарил супруге в качестве извинения за измены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Павел Прилучный возмутился из-за интереса к его личной жизни.