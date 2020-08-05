Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 78 человек

Трамп со ссылкой на генералов из Пентагона назвал взрыв нападением - это была "какая-то бомба". Фото: pixabay.com

Трамп со ссылкой на генералов из Пентагона назвал взрыв нападением - это была "какая-то бомба". Фото: pixabay.com

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана, Бейруте прогремел мощнейший взрыв. На данный момент он унес жизни 78 человек, свыше 4 тысяч пострадали, некоторые пропали без вести.

По предварительной версии, происшествие обусловлено бытовой причиной — работами в ангаре с селитрой, хранившейся там в течение шести лет как конфискат. Мощность взрыва эквивалентна 1800 тоннам тротила или землетрясению магнитудой 4,5. Премьер-министр Ливана назвал произошедшее национальной катастрофой и предложил организовать комиссию по поиску виновных, которая должна установить их в течение двоих суток.

Среди россиян, согласно оперативной информации РИА Новости, на данный момент пострадавших нет. Гуманитарную помощь в Бейрут отправили множество стран, включая Израиль, Катар и Ирак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро в Киеве прогремел взрыв.