Метрополитен Петербурга отказывается платить компенсации семьям жертв теракта 2017 года

Метрополитен Петербурга отказывается платить компенсации семьям жертв теракта 2017 года
Теракт в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Фото: vk.com/spb_today

ГУП «Петербургский метрополитен» не хочет выплачивать компенсации семьям жертв теракта на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в 2017 году.

Метрополитен подал в горсуд апелляцию на решение Ленинского районного суда первой инстанции о взыскании 500 тыс. рублей в пользу отца погибшей во время теракта.

Предприятие намерено добиться отмены судебного решения и уйти от необходимости выплачивать жителю Петербурга компенсацию. Об этом сообщает «Мойка78», ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

Райсудом было установлено, что метрополитен не уследил за безопасностью пассажиров, что привело к проходу в подземку террориста-смертника и последующего взрыва в вагоне. По этой причине суд первой инстанции решил, что метро обязано компенсировать моральный вред. Однако в метрополитене считают, что теракт был обстоятельством непреодолимой силы.

Напомним, жертвами теракта в метро 3 апреля 2017 года стали 16 человек, еще 67 человек получили травмы. Фигурантами по делу о теракте проходят 11 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденные за теракт в метро подали в суд на УФСИН за условия в СИЗО.

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