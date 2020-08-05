Метрополитен Петербурга отказывается платить компенсации семьям жертв теракта 2017 года

ГУП «Петербургский метрополитен» не хочет выплачивать компенсации семьям жертв теракта на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в 2017 году.

Метрополитен подал в горсуд апелляцию на решение Ленинского районного суда первой инстанции о взыскании 500 тыс. рублей в пользу отца погибшей во время теракта.

Предприятие намерено добиться отмены судебного решения и уйти от необходимости выплачивать жителю Петербурга компенсацию. Об этом сообщает «Мойка78», ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

Райсудом было установлено, что метрополитен не уследил за безопасностью пассажиров, что привело к проходу в подземку террориста-смертника и последующего взрыва в вагоне. По этой причине суд первой инстанции решил, что метро обязано компенсировать моральный вред. Однако в метрополитене считают, что теракт был обстоятельством непреодолимой силы.

Напомним, жертвами теракта в метро 3 апреля 2017 года стали 16 человек, еще 67 человек получили травмы. Фигурантами по делу о теракте проходят 11 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденные за теракт в метро подали в суд на УФСИН за условия в СИЗО.