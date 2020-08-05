Готовили 10 лет: выставка художественных работ Цоя открылась в Петербурге

В Петербурге после 10-летней подготовки открылась выставка художественных работ музыканта Виктора Цоя. Экспозиция заработала в галерее KGallery.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», выставка получила название «Виктор Цой. Живопись. Графика. Полароиды». Ее куратором стал Дмитрий Мишенин.
Организаторы разбирали архивы Цоя, много времени потребовалось и на то, чтобы искать подходящее место для выставки.
Посетителям представят графические и живописные работы Виктора Цоя, авторские палароиды и личные вещи. Картинами, которые сейчас представлены на выставке, Виктор Цой украшал стены своей московской квартиры.
Выставку приурочили к 30-й годовщины смерти Виктора Цоя. Он погиб в автокатастрофе.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в прошлом году институт безопасности дорожного движения воссоздал схему ДТП, в котором погиб музыкант.