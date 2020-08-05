Посетитель магазина в Петербурге подрался с персоналом за колбасу

Посетитель магазина в Петербурге подрался с персоналом за колбасу
Инцидент произошел в магазине в Петроградском районе. Фото: pixabay

Росгвардейцы задержали петербуржца, ограбившего магазин на Петроградской стороне.

Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти. В понедельник, 3 августа, в 17:30 стражи порядка задержали мужчину, который, пытаясь пронести мимо кассы колбасу, подрался с сотрудником магазина.

Все произошло в торговом зале продуктового на Малом проспекте Петроградской стороны. Злоумышленник спрятал под одеждой колбасу и направился к выходу, минуя процедуру оплаты товара. Однако ему не удалось остаться незамеченным — его заметил и попытался остановить сотрудник. Не желая платить за колбасу, мужчина начал дебоширить и подрался с персоналом.

Другие работники магазина сразу нажали тревожную кнопку. Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя. Похищенное вернули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали магазинных похитителей с товарами на 23 тыс. рублей.

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