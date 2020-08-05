В Петербурге осудили разбойника, укравшего металлолом на 1 млн рублей

В Петербурге суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на базу металлолома в Колпинском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Мансура Одинаева признали виновным по статье о разбое.

Установлено, что Одинаев совместно с соучастниками проникли на территорию базы металлолома, расположенной в Колпинском районе города. Внутри они напали на охранников предприятия, связали их проводом от удлинителя и отобрали их мобильные телефоны.

После они загрузили лом цветного металла в автомобиль обвиняемого «Газель». Стоимость ущерба составила более 1 млн рублей.

Одинаева признали виновным и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в ИК строгого режима.

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