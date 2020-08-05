Россияне перечислили главные причины для увольнения с работы

Многие отметили, что уходят с работы, где им не готовы повышать зарплату.

Россияне рассказали, по каким причинам они чаще всего увольняются с работы. Опрос провел сервис подбора вакансий «Работа.ру». Чаще всего люди уходят, если им не хотят повышать зарплаты. Второй по популярности причиной является профессиональное выгорание. Чуть меньшее количество людей заявили, что меняют место работы, если у них нет возможности строить карьеру в рамках компании. Также некоторых не устраивало местоположения офиса, кто-то меняет работа из-за того, что не остается времени для родных.

Намного меньше людей уходят из-за конфликтов или смены места жительства, пишет «Ридус».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге работодатель задолжал 15 млн рублей своим сотрудникам. В отношении гендиректора компании возбудили уголовное дело.