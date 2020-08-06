Стало известно о готовности Лукашенко выдать Украине задержанных россиян

Стало известно о готовности Лукашенко выдать Украине задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен выдать Украине некоторых из задержанных под Минском россиян.

Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон, беседуя с «Радио Свобода»». Он утверждает, что планами с ним Лукашенко поделился во время интервью.

«Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси», — уточнил Гордон. При этом, добавил он, часть задержанных отправят в Россию.

В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. В Минске считают, что те готовили массовые беспорядки. Украина требует их выдачи, поскольку 28 из них считает участниками боев в Донбассе.

Свою позицию обозначили и в Москве. Так, в Кремле заявили, что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и находились в Белоруссии транзитом.

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