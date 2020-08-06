Дриусси заявил об уходе Мамманы из «Зенита» и пожелал ему удачи

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана, судя по всему, покинул петербургский «Зенит». С ним уже попрощался форвард клуба Себастьян Дриусси.

Об уходе Мамманы Дриусси сообщил на своей странице в Instagram.

«Всего наилучшего в новом клубе, брат», — написал нападающий в посте, опубликовав совместную фотографию.

Накануне, 5 августа, в СМИ вновь появилась информация о том, что Маммана покидает Петербург. В каком клубе он будет выступать, пока не сообщается.

К «Зениту» защитник присоединился в 2017-м году. В петербургский клуб он перешел из французского «Лиона». За это время за команду он отыграл 25 матчей. В октябре он получил травму и был вынужден пропустить остаток сезона.

В июле этого года gazeta.spb.ru также писала о том, что Маммана может перейти в «Сочи». Предполагалось, что это произойдет в трансферное окно, а выступать за новый клуб защитник будет на правах аренды.