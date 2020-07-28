Маммана думает о переходе в «Сочи»

Маммана думает о переходе в &#171;Сочи&#187;
Маммана несколько раз получал серьезные травмы. Фото: fc-zenit.ru

Клубы обсуждают условия аренды центрального защитника «сине-бело-голубых».

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем пишет «Чемпионат». Центральный защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды уже в это трансферное окно. Клубы сейчас обсуждают все детали и пока не готовы оглашать окончательное мнение по данному вопросу.

Напоминаем, что Маммана присоединился к «Зениту» в 2017 году, его контракт истекает только через год. Его переход из «Лиона» обошелся клубу в 16 миллионов евро. За минувший сезон игрок выходил на поле лишь четыре раза, а за карьеру в петербургском клубе успел получить две серьезные травмы, после которых долго восстанавливался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эмануэль Маммана не примет участия в матче «Зенит» — ЦСКА.

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зенит сочи Эмануэль Маммана


 

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