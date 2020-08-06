Петербург стал самым изобретательным городом России

Петербург стал самым изобретательным городом России
В Санкт-Петербурге, Московской области и в Москве зафиксирован наиболее высокий показатель патентных заявок на изобретения. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Росстат назвал регионы России, где живут самые изобретательные жители. Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга.

За год в некоторых регионах снизился коэффициент изобретательской активности населения, а в некоторых — остался на высоком уровне. Так, в Северной столице показатели составили 5,89, а в Московской области — 4,3. Как сообщил NEWS.ru, лидерами по изобретательности также стали жители Томской и Еврейской автономной областей.

Коэффициент изобретательской активности населения высчитывается исходя из числа заявок на патент изобретения в расчете на 10 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга просят вернуть деревья на площадь Восстания. Горожане и активисты готовы самостоятельно высадить липы у входа на Московский вокзал. Все, чего они просят, — дать им на то разрешение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изобретатель новости спб рейтинг


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заработали парки аттракционов и разрешены массовые мероприятия
Климатические изменения почти в два раза ускорили рост лесов Новой Англии
Полиция Петербурга задержала выходца из Закавказья, который напал на своих ...
В Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 9,5 миллионов рублей
Пётр Синдаловский о стене из винограда на Лизы Чайкиной: у него есть все ...
Асмус заговорила о романе с Чадовым
«Водоканал Петербурга» планировал повысить тарифы на воду на 12%
В Петербург привезли 18 тысяч хищных клопов из Италии