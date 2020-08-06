Петербург стал самым изобретательным городом России

Росстат назвал регионы России, где живут самые изобретательные жители. Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга.
За год в некоторых регионах снизился коэффициент изобретательской активности населения, а в некоторых — остался на высоком уровне. Так, в Северной столице показатели составили 5,89, а в Московской области — 4,3. Как сообщил NEWS.ru, лидерами по изобретательности также стали жители Томской и Еврейской автономной областей.
Коэффициент изобретательской активности населения высчитывается исходя из числа заявок на патент изобретения в расчете на 10 тыс. человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга просят вернуть деревья на площадь Восстания. Горожане и активисты готовы самостоятельно высадить липы у входа на Московский вокзал. Все, чего они просят, — дать им на то разрешение.