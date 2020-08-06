Петербуржцы просят вернуть деревья на площадь Восстания

Петербуржцы просят вернуть деревья на площадь Восстания
Станция метро "Площадь Восстания". Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Горожане и активисты готовы самостоятельно высадить липы у входа на Московский вокзал. Все, чего они просят, — дать им на то разрешение.

Сейчас эту территорию «украшают» цветочные кадки. Петербуржцы переживают, что растения в них быстро погибают, а сами клумбы становятся похожими на пепельницы.

«Ведь каждый год одно и то же. Установка уродливых тумб, посадка в них цветов, которые очень быстро помирают, а потом и просто засыпаются окурками…»,

— сообщает в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте» активист Ярослав Костров.

Скриншоты сообщений в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что в начале 1950-х годов на площади Восстания был разбит парадный сквер. Судя по фотографиям тех лет, это место буквально утопало в зелени. Еще в 1990-х у Московского вокзала росли липы — стройные деревца стояли в ряд. Позднее на их местах появились бетонные тумбы с туями. А в 2018-м приствольные круги заложили плиткой.

Скриншот одного из постов по поводу деревьев на площади Восстания в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте»

Чтобы вернуть на это место деревья, Ярослав Костров, по его словам, готов не только работать «под самым жестким и бдительным контролем городских садовников», но и взять на себя все затраты (или заручиться поддержкой спонсоров). Но пока все упирается в отсутствие разрешения, которое активист не может получить у Комитета по благоустройству. Сначала Ярослав, по его словам, уповал на помощь бывшего главы ведомства Владимира Рублевского, теперь надеется на понимание нынешнего врио председателя — Сергея Малинина. А также переживает, что его просьбы переадресуют в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а те на благую инициативу просто махнут рукой.

«Я обращался три раза после того, как мы посадили клены с другой стороны площади и много раз до. Потом подустал бороться с их нежеланием вернуть деревья. Сейчас решил возобновить обращения»,

— сообщил Ярослав Костров корреспонденту Gazeta.SPb.ru.

Тем временем у Ярослава и группы неравнодушных петербуржцев уже есть опыт в посадке деревьев. В прошлом году благодаря их усилиям на площади Восстания появились клены Глобозум. Эту инициативу согласовали государственная административно-техническая инспекция и Комитет по благоустройству. Возможно, у ведомства в отношении территории рядом с вокзалом есть свои планы — чтобы выяснить это, Gazeta.SPb.ru направила запрос.

Координирует деятельность Комитета по благоустройству (врио председателя — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
активисты деревья клены липы московский вокзал площадь восстания


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура Петербурга заставила мошенников вернуть пенсионерке 500 тысяч рублей
Комитет по природопользованию Петербурга прояснил ситуацию с Суздальскими озерами
В Петербурге задержали троих наркосбытчиков
Ремонтные работы в выходные закроют несколько съездов на ЗСД
«Аэрофлот» отменил часть запланированных международных рейсов в августе
«Покурил, развел руками»: свидетель рассказал о поведении ...
Онкодиспансер в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение ...
Петербуржцы просят вернуть деревья на площадь Восстания