Петербуржцы просят вернуть деревья на площадь Восстания

Горожане и активисты готовы самостоятельно высадить липы у входа на Московский вокзал. Все, чего они просят, — дать им на то разрешение.

Сейчас эту территорию «украшают» цветочные кадки. Петербуржцы переживают, что растения в них быстро погибают, а сами клумбы становятся похожими на пепельницы.

«Ведь каждый год одно и то же. Установка уродливых тумб, посадка в них цветов, которые очень быстро помирают, а потом и просто засыпаются окурками…»,

— сообщает в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте» активист Ярослав Костров.

Скриншоты сообщений в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что в начале 1950-х годов на площади Восстания был разбит парадный сквер. Судя по фотографиям тех лет, это место буквально утопало в зелени. Еще в 1990-х у Московского вокзала росли липы — стройные деревца стояли в ряд. Позднее на их местах появились бетонные тумбы с туями. А в 2018-м приствольные круги заложили плиткой.

Скриншот одного из постов по поводу деревьев на площади Восстания в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте»

Чтобы вернуть на это место деревья, Ярослав Костров, по его словам, готов не только работать «под самым жестким и бдительным контролем городских садовников», но и взять на себя все затраты (или заручиться поддержкой спонсоров). Но пока все упирается в отсутствие разрешения, которое активист не может получить у Комитета по благоустройству. Сначала Ярослав, по его словам, уповал на помощь бывшего главы ведомства Владимира Рублевского, теперь надеется на понимание нынешнего врио председателя — Сергея Малинина. А также переживает, что его просьбы переадресуют в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а те на благую инициативу просто махнут рукой.

«Я обращался три раза после того, как мы посадили клены с другой стороны площади и много раз до. Потом подустал бороться с их нежеланием вернуть деревья. Сейчас решил возобновить обращения»,

— сообщил Ярослав Костров корреспонденту Gazeta.SPb.ru.

Тем временем у Ярослава и группы неравнодушных петербуржцев уже есть опыт в посадке деревьев. В прошлом году благодаря их усилиям на площади Восстания появились клены Глобозум. Эту инициативу согласовали государственная административно-техническая инспекция и Комитет по благоустройству. Возможно, у ведомства в отношении территории рядом с вокзалом есть свои планы — чтобы выяснить это, Gazeta.SPb.ru направила запрос.

Координирует деятельность Комитета по благоустройству (врио председателя — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.