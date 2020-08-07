Названы условия ядерного удара со стороны России

Названы условия ядерного удара со стороны России
Ядерный удар. Фото: pixabay.com

Стало известно, при каких условиях российское министерство обороны будет готово нанести ядерный удар.

Их назвали начальник управления главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктор военных наук полковник Александр Хряпин в своей статье в газете «Красная звезда».

По их словам, ядерный удар может стать ответной реакцией России в случае атаки на территорию страны или союзников.

Подобный ответ дадут при использовании любого оружия массового поражения: и ядерного, и обычного.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент России Владимир Путин утвердил основы политики в области ядерного оружия. В документе отмечалось, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар в случае воздействия, которое выведет из строя критически важные военные или гособъекты.

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