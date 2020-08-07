Названы условия ядерного удара со стороны России

Стало известно, при каких условиях российское министерство обороны будет готово нанести ядерный удар.
Их назвали начальник управления главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктор военных наук полковник Александр Хряпин в своей статье в газете «Красная звезда».
По их словам, ядерный удар может стать ответной реакцией России в случае атаки на территорию страны или союзников.
Подобный ответ дадут при использовании любого оружия массового поражения: и ядерного, и обычного.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент России Владимир Путин утвердил основы политики в области ядерного оружия. В документе отмечалось, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар в случае воздействия, которое выведет из строя критически важные военные или гособъекты.