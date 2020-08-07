Петербургские архитекторы вошли в число победителей Всероссийского конкурса на лучший проект больницы

Петербургские архитекторы вошли в число победителей Всероссийского конкурса на лучший проект больницы
Конкурс определил новые передовые архитектурные и технологические решения, которые могут быть использованы в типовом проектировании. Фото: Pixabay

Архитектурные бюро Петербурга вошли в число победителей Всероссийского конкурса на лучший проект центральной районной больницы.

Конкурс проводился в ходе комплексной работы Минстроительства РФ по возобновлению института типового проектирования. Проекты 18 медучреждений представили 12 организаций.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре, в число лучших попали работы городских компаний: ООО «Темп-Проект», ООО Архитектурное бюро «Студия 44» и ООО «Профиль».

Победителем конкурса в номинации «Лучший проект центральной районной больницы проектной мощностью на 400 коек» комиссия из 13 экспертов назвала организацию «Профиль».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о начале традиционного конкурса балконов в Петербурге. Губернатор Александр Беглов назвал красивые балконы неотъемлемой частью культуры Северной столицы. Он считает, что нужно поддерживать петербуржцев, которые украшают свои балконы.

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