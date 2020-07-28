Конкурс на лучший балкон начался в Петербурге

Конкурс на лучший балкон начался в Петербурге
В Петербурге выберут лучший балкон. Фото: unsplash

В Петербурге начался традиционный конкурс балконов, за организацию которого отвечает Управление по развитию садоводства и огородничества.

Городской губернатор Александр Беглов назвал красивые балконы неотъемлемой частью культуры Северной столицы. Он считает, что нужно поддерживать петербуржцев, которые украшают свои балконы.

Посоревноваться за победу конкурсе «Лучший балкон» смогут жители любого многоквартирного дома в городе. При выборе самого красивого балкона будет учитываться красочность оформления, многообразие растений и общий эстетический вид балкона. Будет лучше, если цветы можно получится увидеть с улицы.

Впервые конкурс провели более 20 лет назад. С тех пор его проводят ежегодно. Первый, районный, этап продлится до 7 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фотограф из Петербурга победил в конкурсе снимков на iPhone.

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Конкурс на лучший балкон начался в Петербурге