За сутки в Петербурге на COVID-19 обследовали более 17 тысяч человек

В Петербурге за последние сутки на коронавирусную инфекцию проверили 17 тыс. 178 человек. По оперативным данным на 10 утра, под наблюдением медиков сейчас находятся 889 человек, из них один человек находится в обсерваторе.

Кроме того, из тех, кто сейчас под медицинским наблюдением, 548 самоизолировались, а 340 — контактные.

Медики обработали 199 вызовов с номера 122. Это Единая регаиональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19.

Семьдесят вызовов поступили в службу экстренных вызовов 112. Еще 11 человек сообщили, что прибыли в Россию из-за границы. 23 обращения были направлены в Городскую службу скорой помощи, в полицию — 14. Остальные звонки были справочного характера.

Напомним, заа предыдущие сутки из-за коронавируса умерли 18 человек.

Сейчас Петербург находится на четвертом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в России. По данным на пятницу, в Северной столице за сутки нашли 157 заболевших.