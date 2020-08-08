За сутки в Петербурге COVID-19 заболели 155 человек

В Петербурге за последние сутки обнаружены 155 заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 31.

Всего по России коронавирусом за сутки заболели 5212 человек.

Напомним, на Covid-19 за последние сутки проверились 17 тыс. 178 человек. Под наблюдением медиков находятся 889 человек, из них один — в обсерваторе.

Петербург по-прежнему находится на четвертом месте по уровню заболеваемости Covid-19 в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, какие еще антикоронавирусные открытия были сделаны в последние дни. Например, у Федерального медико-биологического агентства России теперь есть патент на препарат, который помогает предотвратить развитие осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. А южнокорейские ученые разработали новую вакцину, которая действует на основе особой ослабленной формы SARS-CoV-2. Она может жить внутри человеческих клеток при низкой температуре.